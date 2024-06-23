“Bem onec dz 2024” نتائج البيام 2024 شهادة التعليم المتوسط بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني برقم التسجيل

نتائج البيام 2024 شهادة التعليم المتوسط هي مؤشر على مستوى الطلاب التعليمي، ودليل على مدى عناية واهتمام الأهالي بتعليم أبنائهم، والجدير بالذكر أن الحكومة في الجزائر تضع خطة محكمة تتلخص أهدافها في دفع عجلة التعليم للأمام، والذي يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال الحصول على فرصة عمل مناسبة، وتعد البكالوريا من أهم الشهادات في التعليم داخل الجزائر، لذلك تأخذ النتائج حيز واسع من الاهتمام لدى المسؤولين أو أولياء الأمور أو الطلاب.

نتائج البيام 2024 شهادة التعليم المتوسط

نتائج البيام 2024 شهادة التعليم المتوسط سوف تكون متاحة أمام كل الطلاب بأكثر من طريقة، وهذا التعدد في الطرق يسهل على الطلاب، ويوفر الوقت والجهد ويخفف الضغط على طريقة بعينها عن باقي الطرق، ومن الطرق المفضلة لدى جميع الطلاب هي الطريقة الإلكترونية كما يلي:

زيارة موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية .

أو موقع الديوان الوطني.

كتابة البيانات الخاصة بعملية التسجيل للدخول في الموقع.

من خلال الاختيارات الموجودة في الموقع انقر ” النتائج “.

ثم منها إلى ” نتائج شهادة التعليم المتوسط”.

عليك كتابة بيانات الطالب الذي تستعلم عن درجاته.

راجع البيانات وتأكد أنها صحيحة ثم انقر ” عرض النتيجة “.

موقع نتائج البيام 2024 شهادة التعليم المتوسط

حددت وزارة التربية الوطنية موعد لإعلان نتائج البيام 2024 شهادة التعليم المتوسط، وهو يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يونيو الجاري، ولكنها أعلنت فينا بعد أن الوزارة اضطرت إلى تأجيل هذا الموعد ليكون الموعد النهائي يوم الخميس التاسع والعشرين من نفس الشهر، كما جاء في بيان وزير التربية الوطنية الرسمي، حيث تم عقد هذا المؤتمر بحضور السيد ” عبد الحكيم بلعابد “، وقد أكد أن هذا التأجيل يصب في مصلحة طلاب البكالوريا، من أجل التصحيح الدقيق والمراجعة الجيدة للإجابات.