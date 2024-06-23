“Yemenexam com نتائج التاسع” نتائج الصف التاسع اليمن بالاسم ورقم الجلوس 2024 موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الصف التاسع اليمن بالاسم ورقم الجلوس 2024 هي الشغل الشاغل لوزارة التربية والتعليم اليمنية، حيث اهتمام الطلاب وآبائهم بموعد ظهور النتيجة، وتعد هذه النتيجة من أكثر الأمور أهمية ً بالنسبة لتعليم كل طالب، لأن حكومة اليمن تضع اهتمام شديد لكل مراحل التعليم في اليمن، حيث تؤمن الحكومة أن التعليم هو الطريق الآمن نحو التقدم والرقي، وتقوم وزارة التربية بتنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة من أجل تطوير التعليم اليمني.

نتائج الصف التاسع اليمن بالاسم ورقم الجلوس 2024

نتائج الصف التاسع اليمن بالاسم ورقم الجلوس 2024 تكون محط أنظار المسؤولين في الوزارة التعليمية خلال ما يلي من أيام، لأن الوزارة عقدت لجان الكنترول حتى يتم تصحيح أوراق الطلاب، وهيأت الجو المناسب الذي يساعد المعلمين على التصحيح بدقة، ومن ثم حصول الطلاب على حقوقهم كاملة في التصحيح بدون ظلم أو تجني على أحد، أما عن كيفية الاستعلام عن النتيجة فيكون كما يلي:

اتجه نحو موقع وزارة التربية اليمنية الإلكتروني.

أو رابط الإدارة العامة للاختبارات.

للاستعلام عن نتيجة التاسع اختر أيقونة ” الخدمات الإلكترونية “.

من أولى الخدمات الموجودة في الموقع ” نتائج الطلاب “.

حدد الصف التعليمي ” الصف التاسع “.

انقر فوق نتيجة ” الدور الأول “.

اكتب بيانات الطالب وهي الاسم ورقم الجلوس.

تعد خطوة الضغط على ” عرض النتيجة ” هي الخطوة الأخيرة.

موقع نتائج الصف التاسع اليمن بالاسم ورقم الجلوس 2024

انتظر الطلبة نتائج الصف التاسع اليمن بالاسم ورقم الجلوس 2024، كثير من الوقت وقد توقع البعض ظهور النتائج في كل محافظات اليمن قبل إجازة عيد الأضحى، ولكن الوزارة لم تنهي عملية التصحيح، وتقوم باستكمال عمليات الرصد والتجميع بعد نهاية الإجازة الرسمية، ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي في وزارة التربية اليمنية، قبل إعلان النتيجة يوضح فيه الوزير تفاصيل النتيجة ويهنئ الأوائل ويعلن عن نسبة النجاح، وسوف تظهر النتيجة خلال أسبوع من عودة العمل.