موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط، أعلنت وزارة التربية العراقية عن أن نتائج الصف الثالث متوسط ستظهر خلال ايام وذلك فور انتهاء مراجعة ورصد الدرجات، ويحرص المسئولون على أن التمهل في تدقيق النتائج ليحصل كل طالب على حقه وما يستحقه من درجات، وبذلك سيحصد كل طالب نتيجة مجهوده على مدار العام وأثناء فترة الامتحانات بشكل خاص، وفور اعتماد النتائج من الوزير سيتم رفعها على موقع الوزارة وعلى موقع نتائجنا الالكتروني، وفي هذا المقال نوضح لكم رابط الاستعلام عن النتائج.

”results.mlazemna“ موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط 2024 في عموم العراق يمكن لطلاب الصف الثالث متوسط معرفة نتيجتهم في الدور الاول عبر الانترنت وذلك من خلال الروابط التي وفرتها الوزارة حيث يتم تنزيل النتائج فور ظهورها مباشرة على موقع الوزارة وعلى موقع نتائجنا وذلك للتيسير على الطلاب واولياء الامور وبعدها بأيام يتم ارسال النتائج الى المدارس والادارات التعليمية، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة : الدخول الى موقع نتائجنا نتائج الصف الثالث متوسط بالضغط على هذا الرابط.

لازالت النتائج حاليا في مرحلة التصحيح والتدقيق، ولكن بمجرد الاعلان عن ظهورها سيتم رفعها على الموقع.

حدد المحافظة التي تتبعها ثم اضغط على ايقونة “التنزيل” لتحميل النتيجة.

ادخل البيانات المطلوبة وهي الاسم ورقم الجلوس للاستعلام عن النتيجة.

ستظهر لك النتيجة المجموع الكلي ودرجات كل مادة بالتفصيل. رابط نتائج الصف الثالث متوسط وزارة التربية العراقية تتيح الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط عبر موقعها الالكتروني الرسمي وباتباع الخطوات التالية : الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية من هنا.

الضغط على “نتائج الطلاب” من الخدمات المتاحة.

سيتم نقلك تلقائيا الى بوابة اور الالكترونية قم بتسجيل الدخول.

ثم حدد المرحلة “الثالث متوسط” والدور”الاول” والمحافظة التي تنتمي اليها.

ادخل البيانات اللازمة ثم اضغط على “استعلام”.