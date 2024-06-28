3 فئات يتوقف عنها الضمان هذا الشهر لا تستغرب إذا كنت منهم وتم رفض أهليتك

فئات يتوقف عنها الضمان هذا الشهر من أبرز التساؤلات التي ازداد البحث عنها بصورة متكررة بواسطة الأهالي في المملكة العربية السعودية، الفئات التي يستهدفها برنامج الضمان الاجتماعي وذلك يعد هو الأساس التي تم إنشاء البرنامج من أجله من البداية، وهذا لأن الحكومة السعودية تعلم الصعوبات الإقتصادية التي يمر ويعاني منها المواطنين وتساعدهم على العيش حياة كريمة، ولذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن الفئات التي تستحق أن تحصل على الدعم من برنامج الضمان الاجتماعي، وفي مقالنا هذا أوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بالفئات التي تستحق أن تحصل عليه، فتابعوا معنا.

فئات يتوقف عنها الضمان هذا الشهر

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المشرفة على برنامج الضمان الاجتماعي قامت بالإعلان عن الفئات المستهدفة للحصول على الدعم، وهذه الفئات تم توضيحها في بعض النقاط الآتية:

السيدة الأرملة والسيدة المطلقة، السيدة التي تغيب عن زوجها، والسيدة التي يغيب عنها مدة لأنها في السجن.

الأسر الفقيرة والأسر أصحاب الدخل المحدود.

الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة أو الأشخاص الذين لديهم إعاقات وغير قادرين على العمل.

الأشخاص كبار السن.

الأيتام وهم الذين قد فقدوا أحد والديهم أو الوالدين.

الأسر التي بها الشهداء.

الأسر التي بها أفراد يتعاطون المخدرات أو يدمنوها.

قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور

قيمة دعم الضمان الاجتماعي تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة وباختلاف سنهم، إذا كان الأفراد في الأسرة عائل أم أنه تابع، وتم تطبيق الزيادة الأخيرة على كل الأشخاص المستفيدين من الدعم وذلك بعد القرار الرسمي الذي تم إصداره، وتبلغ نسبة الزيادة على الدعم حوالي 20%، وقيمة الدعم للمستفيدين بعد الزيادة الأخيرة جاءت على النحو التالي:

أولا الفرد العائل يحصل على دعم بعد الزيادة قيمته 1320 ريال سعودي بالشهر.

أما بالنسبة إلى الشخص التابع فسوف يحصل على راتب شهري بعد الزيادة التي تم تطبيقها قيمته 660 ريال سعودي.

حالات انقطاع راتب الضمان

وكشفت الموارد البشرية أنه سوف يتم إيقاف راتب الضمان نهائيا عن الفئات التي ترفض التسجيل في منصة جدارات، وكذلك الفئاات التي لا تظهر جدية في البحث عن عمل، كما سيتم إيقاف راتب الضمان عن كل من يفقد شرط من شروط الضمان.