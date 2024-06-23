“20000 ألف ريال” سلم رواتب التمريض في السعودية 1445 بجميع التخصصات

مهنة التمريض من المهن الهامة في المملكة السعودية ويقبل عليها العديد من الخريجين المتخصصين في ذلك المجال ويبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة رواتب التمريض في السعودية 1445، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم رواتب مهنة التمريض بالإضافة إلى راتب الممرض المصري في المملكة العربية السعودية.

رواتب التمريض في السعودية 1445

الكثير من خريجي التمريض يبحث عن معرفة راتب التمريض بالسعودية وفي الآونة الأخيرة شهدت تلك المهنة إقبال كثير من قبل المواطنين وذلك بسبب أن تلك المهنة رواتبها عالية، حيث تختلف رواتب التمريض حسب المستشفى أو المركز الطبي الذي يعمل فيه الممرض وتختلف أيضا حسب الخبرة، حيث جاء قيمة راتب التمريض للحاصلين على البكالوريوس بنحو 8250 ريال، بينما رواتب منسق التمريض تصل إلى 15200 ريال، وراتب الممرض حامل الماجستير يصل إلى 16 ألف ريال، وقيمة رواتب الممرضة المرخصة يصل إلى 12800 ريال، أما بالنسبة لرواتب المستشارة الصحية تبلغ نحو 23 ألف ريال، والممرضات بالعناية المشددة تصل رواتب نحو 13500 ريال.

راتب الممرض المصري في السعودية

العديد من المواطنين المصريين يرغبون في العمل في السعودية وخاصة الحاصلين على شهادة التمريض بسبب وجود فرص عمل كثيرة في المملكة السعودية حيث جاء راتب الممرض المصري في المملكة بنحو 12 ألف ريال بينما راتب ممرضة الشركة نحو 12300 ريال، أما بالنسبة لرواتب الممرضة تخصص العلاج المهني يصل إلى 20500 ريال وهو أعلى الرواتب، وبلغ راتب الممرضة المصرية الصحة العقلية في السعودية نحو 12900 ريال.

رواتب الممرضين الأجانب في السعودية

الجدير بالذكر أن رواتب الممرضين الأجانب في السعودية تختلف عن رواتب الممرضين المقيمين والمواطنين في السعودية ويختلف الراتب حسب الخبرة والدرجة الوظيفة حيث جاءت رواتب الممرضين الأجانب من مختلف أنحاء العالم في السعودية بنحو 6700 ريال.