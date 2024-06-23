بأمر سلطاني!! استمرار صرف منفعة الأمان الوظيفي 2024 في عمان

في ضوء الجهود الكبيرة والحثيثة التي تقوم بها سلطنة عمان من أجل توفير حياة كريمة لمواطنيها، والعمل على تقديم مجموعة متنوعة من الدعم والمساعدة من خلال تضافر جهود مؤسساتها المختلفة، ومن ضمن تلك المساعدات فائدة الأمان الوظيفي الموجهة للموظفين الذين انتهت خدماتهم، حيث تم تحديد هذا البرنامج بناءً على مجموعة من الشروط والضوابط من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار هذه الجهود تم الإعلان عن تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي لعام 2024 عبر حساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي ود صدى كبير من الترحاب والسعادة من جميع المنتفعين

تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي لعام 2024

هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان أنها بصدد تنفيذ الأوامر السامية الصادرة عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، والتي تتضمن تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي لكافة المواطنين الذين انتهت خدماتهم في شهر يوليو المقبل، كما أكدت الهيئة أن جميع الإجراءات ستستمر كما كانت في النظام السابق، مما يضمن استمرارية الدعم للمستحقين.

وأوضحت الهيئة أن تلك التوجيهات تشمل العمانيين الذين يندرجون تحت الأحكام المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية، حيث تهدف التمديدات إلى توفير الأمان المالي والاستقرار للعائلات المتضررة.

خطوات تحديث بيانات منفعة الأمان الوظيفي

وفي ذات السياق فقد شددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضرورة تحديث بيانات جميع المستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي من أجل ضمان استمرار صرف المنفعة، حيث يمكن تحديث البيانات من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اختيار نظام فائدة الأمان الوظيفي ثم الضغط على خيار “تحديث المعلومات”.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة بدقة لتحديث النموذج.

الضغط على زر “حفظ الاستمارة” ليتم تحديث البيانات في نظام الأمان الوظيفي تلقائياً.

الفئات المستفيدة من منفعة الأمان الوظيفي بسلطنة عمان

هذا وقد أكد خليفة بن سالم، رئيس لجنة المتابعة والإشراف، على أهمية تطبيق نظام الأمان الوظيفي، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذا النظام بلغ 11,593 مواطناً، منهم 8,468 من الذكور و3,071 من الإناث، بمتوسط عمر يبلغ 34 عاماً لكلا الجنسين.

من مزايا الأمان الوظيفي

هذا وتشمل الفئات المستفيدة من مزايا الأمان الوظيفي:

العاملين الذين يندرجون تحت أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

الموظفين الذين يعملون بنظام مد الحماية التأمينية.

ينبغي تقديم الطلب للاستفادة من المنفعة في غضون فترة لا تتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء خدمة المؤمن عليهم.

موضوعات قد تهمك:

عاجل!! خطوة بخطوة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024.

عاجل!! تعرف على موعد صرف رواتب حساب المواطن بالمملكة السعودية الدفعة 79 لعام 2024.

متاح الآن بجميع ماكينات الصراف الآلي.. نزول الدعم السكني 2024.

يلا قدم مستني إيه!! متاح رابط التسجيل في برنامج الإسكان الاجتماعي 2024.