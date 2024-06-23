وقتاااش الامتحانات education.gov.dz.. تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط وخطوات الاستعلام عبر موقع وزارة التربية

تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط، طلاب التعليم المتوسط في الجزائر ينتظرون بكل ترقب وقلق ظهور نتائج الاختبارات التي انتهت منذ أيام، وقد كان مقررا أن تظهر النتائج يوم الخامس والعشرون من يونيو الجاري الا أن الوزارة أعلنت عن تأجيل ظهور النتائج لعدة أيام بسبب استمرار عمليات المراجعة والتدقيق وذلك لضمان حصول جميع الطلاب على الدرجات المستحقة، ونظرا للتساؤلات المطروحة بكثرة خلال هذه الفترة عن الموعد الجديد لنزول نتائج التعليم المتوسط سنوضح لكم في هذا المقال التاريخ الذي اعلنت عنه الوزارة وطريقة الاستعلام عن النتائج عبر الانترنت.