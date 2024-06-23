وقتاااش الامتحانات education.gov.dz.. تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط وخطوات الاستعلام عبر موقع وزارة التربية

تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط، طلاب التعليم المتوسط في الجزائر ينتظرون بكل ترقب وقلق ظهور نتائج الاختبارات التي انتهت منذ أيام، وقد كان مقررا أن تظهر النتائج يوم الخامس والعشرون من يونيو الجاري الا أن الوزارة أعلنت عن تأجيل ظهور النتائج لعدة أيام بسبب استمرار عمليات المراجعة والتدقيق وذلك لضمان حصول جميع الطلاب على الدرجات المستحقة، ونظرا للتساؤلات المطروحة بكثرة خلال هذه الفترة عن الموعد الجديد لنزول نتائج التعليم المتوسط سنوضح لكم في هذا المقال التاريخ الذي اعلنت عنه الوزارة وطريقة الاستعلام عن النتائج عبر الانترنت.
تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط
وفقا لما اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم الجزائرية فإنه من المقرر أن تظهر نتائج التعليم المتوسط في غضون اسبوع وجاء ذلك الاعلان ردا على التساؤلات الكثيرة التي يطرحها الطلاب واولياء الامور بهذا الشأن حيث يرغب الكثيرون في الاطمئنان على هذه المرحلة الصعبة التي تتوقف عليها آمال وأحلام الغالبية العظمى منهم، ومن المرجح أن يكون تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط يوم السبت الموافق 29 من يونيو على أقصى تقدير، وستتيح الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر موقعها الالكتروني الرسمي بمجرد ظهورها مباشرة.
الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط
من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة يمكن لطلاب التعليم المتوسط معرفة نتيجتهم بسهولة وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط :
- الدخول الى موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية من هنا.
- كتابة رقم الطالب وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الموقع.
- من الخدمات المتاحة انتقل الى قسم “النتائج”.
- حدد المرحلة التي تستعلم عنها “نتائج البيام”، ثم ادخل البيانات اللازمة لاستكمال العملية.
- اضغط على “عرض النتيجة” لتظهر لك نتيجة الطالب بالتفصيل.