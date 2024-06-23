مجموعة أغاني لولو للأطفال..تحديث تردد قناة وناسة Wanasah TV عبر النايل سات وعرب سات لمشاهدة أجمل الأغاني

ياسمين السيد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
مجموعة أغاني لولو للأطفال..تحديث تردد قناة وناسة Wanasah TV عبر النايل سات وعرب سات لمشاهدة أجمل الأغاني

تعتبر قناة وناسة من القنوات الفضائية المجانية التي تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد العديد من الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في بلادنا العربية حيث تقدم تلك القناة الفضائية مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تسلي وتسعد أوقات الأطفال لذلك سوف نقوم اليوم عزيزي القارئ بتوضيح التردد لمشاهدة جميع البرامج والأغاني المقدمة على مدار 24 ساعة من خلال تلك القناة الفضائية.

تحديث تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

تعتبر قناة وناسة من أفضل القنوات التي خصصت للطفل في السنوات الأخيرة وذلك بسبب توفيرها أغاني لولو بالكامل مع مجموعة جديدة من الأناشيد التي تعرضها كل يوم على تلك القناة الفضائية لذلك إليكم تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV لمشاهدة القناة بأعلى جودة في الصوت والصورة معاً لذلك إليكم جميع التفاصيل في المقال.

  • تردد القناة: 11270.
  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الجودة للقناة: HD.

أضبط تردد قناة وناسة عبر نايل سات

  • تردد قناة وناسة: 11470.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • القمر الصناعي:  نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: SD.

كيفية يتم تثبيت تردد قناة وناسة كيدز على جهازك

  • الضغط على زر القائمة ثم بعد ذلك عليك الضغط على زر إدارة الإعدادات ثم قائمة الترددات.
  • بعد ذلك كتابة تردد قناة وناسة على البحث اليدوي وليس البحث الآلي.
  • تسجيل معدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب جهازك.
  • ثم الضغط على زر البحث وسوف تنزل لك قناة وناسة كيدز لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية.
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معلومات الكاتب
ياسمين السيد

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