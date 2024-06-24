رابط تحديث الواتس اب الذهبي2024.. استمتع بالاضافات والمميزات الجديدة

يعتبر الواتس اب هو وسيلة التواصل الرسمية بين العالم في الوقت الحالي ويتميز الواتس اب الذهبي عن الواتس اب الرسمي على أن الواتس اب الذهبي يحتوي على العديد من المميزات التي لا توجد في الواتساب الرسمي مثل مشاهدة الرسائل بعد حذفها واخفاء اخر ظهور وإرسال الصور بجودة عالية وتغير شكل أيقونة التطبيق والعديد من المميزات الاخرى وفي الفترة الأخيرة تزايد محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريقة تحديث الواتس اب الذهبي وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة تحديث الواتس اب الذهبي.

طريقة تحديث الواتس اب الذهبي

يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحديث الواتس اب الذهبي 2024 وهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تحديث الواتس اب الذهبي وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح متصفح الإنترنت على هاتفك.

ثم ابحث عن الواتساب الذهبي.

بعد ذلك اضغط على أيقونة التنزيل للحصول على التحديث المتاح من الموقع.

بعد ذلك اضغط على أيقونة التحديث لاستكمال عملية التثبيت ثم انقر على أيقونة فتح.

مميزات تحديث الواتس اب الذهبي الجديد 2024

هناك العديد من المميزات التي يتميز بها الواتس اب الذهبي كما أن التحديث الجديد للتطبيق أضاف العديد من المميزات الاخرى ومن تلك المميزات: