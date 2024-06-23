عاجل….وزارة المالية توضح موعد صرف رواتب وخطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر منصة اعتماد الرقمية لعام 1445

تعتبر رواتب الموظفين من أكثر المبالغ المالية التي يتم صرفها لكافة المستفيدين، و أوضحت وزارة المالية السعودية بأنه يمكن الاستعلام عن رواتب الموظفين إلكترونياً من خلال المنصة الرسمية الخاصة بهم، حيث أعلنت بعض المؤسسات بأنه تم اتخاذ قرار بشأن زيادة الرواتب، و سيتم توضيح التفاصيل الكاملة تعرف عليها في السطور التالية.

الاستعلام عن رواتب الموظفين

تساءل بعض الموظفين في المملكة على قيمة الرواتب الخاصة بهم، وهل تم إيداعها في حسابهم أم لا، وقد تم الرد من قبل وزارة المالية السعودية أنه يمكن الاستعلام عن قيمة الرواتب بشكل رقمي من خلال، إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لمنصة اعتماد .

يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال وضع (البريد الإلكتروني/ وكلمة السر الخاص بك).

وفي حين كانت المرة الأولى للدخول على الموقع يتم الضغط على تسجيل حساب جديد.

بعدها يتم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم ويجب التأكد من صحة البيانات أثناء تسجيلها.

ومن ثم قم بالدخول الي الايقونة الخاصه بالخدمات الرقمية.

ثم يتم الضغط على “إستعلام عن رواتب الموظفين” من الخيارات الموجودة أمامك.

بعدها يتم تسجيل باقي بيانات الموظف، والضغط على الشهر التي ترغب في الاستعلام على راتبه.

ثم يتم الضغط على استعلام، ويتم ظهور على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بك.

متى يتم صرف رواتب الموظفين في المملكة

بعد الإطلاع على الخطوات الصحيحة في الاستعلام على رواتب الموظفين، يتساءل البعض على المواعيد التي يتم صرف فيها الرواتب، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:

أعلنت وزارة المالية السعودية بأنه يتم العمل على صرف قيمة الرواتب للموظفين في يوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي.

وفي حين وافق يوم الصرف إجازة رسمية يتم تبكير الصرف يوم أو تأخيرة يوم بحد أقصي.

طريقة التواصل مع منصة اعتماد

يرغب بعض الموظفين التواصل مع منصة اعتماد للاستفسار علي بعض الأمور، وقد تم التوضيح أنه يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال الاتصال على الارقام التالية: