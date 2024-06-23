القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح وموعد الحلقه الاولى

يعد السلطان محمد الفاتح من المسلسلات التركية التاريخية التي عرضت على عدد منها قنوات الفضائيه حقيقه نسب مشاهدة عليها ونجاح واسع وأصبحت من المسلسلات المفضله عند عدد كبير من الجماهير من مختلف الدول العربيه والاعمار المختلفة، حيث أن المسلسل يضم عدد كبير من المعارك والفتوحات للقائد التاريخي السلطان محمد الفاتح الذي يتميز بالشجاعة والانتصارات في حروبه ويتميز بالذكاء والتغلب على الأعداء بعد التخطيط المستمر له، لذلك فان الجميع يترقب تصوير الجزء الثاني من مسلسل ومتابعته بعد نجاح الجزء الاول.

مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

السلطان محمد الفاتح هو سابع السلاطين في الدوله العثمانية حيث ان فترة حكم وتتميز من انتصارات كثيرة ومتعددة استطاع أن يفتح القسطنطينية اسطنبول سنة 1453،حيث أن الفيلم يروي حياة البطل والقائد محمد الفاتح منذ الطفوله حتى الشباب فهو بدأ الحكم سن 20 عام هو المسلسل يسلط الضوء على الفتوحات والإنجازات التي قام بها في العالم الخارجي وفتح مناطق كثيرة وتوسعات الدولة الاسلامية، بالاضافة الى ان المسلسل يعرض أيضا محاولات الاغتيال التي تعرض لها أثناء فترة الحكم وتصاعدت الأحداث، بعد ذلك إلى أن فخذ حياته عند 53 عام على يد طبيب المعالج.

القنوات الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح

يمكنك ان تشاهد أحداث المسلسل كامل الحلقات يوميا على قناة تي ار تي التركية التي تعرض عن مسلسل حصريا عبر شاشتها في تمام الساعة 8:00،حيث انها من اشهر قنوات التي تهتم بعرض المسلسلات التي لها شعبية كثيرة ومن أهمها مسلسل محمد الفاتح وهو من بطولة سيركان شاي أوغلو والذي يلعب دور محمد الفاتح وبطولة عدد من النجوم الذين استطاعوا تقديم عمل رائع.