“ضحك طفلك طول اليوم!!”.. نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 شاهد المشاكسين القط والفار بجودة هائلة

تعتبر قناة توم وجيري أطفال، من أكثر القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وأصبح الكثير من أولياء الأمور يبحثون بشكل مستمر حول التردد الجديد للقناة، ومشاهدة كل ما تقدمه من البرامج والمسلسلات الطفولية المميزة، إضافة إلى سلسلة القط والفأر المشاكسين، ليُشاهد الكثير من الأطفال والمتابعين العديد من المحتوى الترفيهي المميز، وعليه يمكنك التعرف على التردد الخاص بالقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل قناة المشاكسين توم وجيري 2024

ولكي تستمتع بكل ما تقدمه قناة توم وجيري القط والفأر، والعمل على مشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، والبرامج الطفولية المميزة التي يعشقها الصغار، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي قناة توم وجيري هو نايل سات.

تردد القناة هو 12149.

استقطاب قناة توم وجيري يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ لقناة توم وجيري يكون 5/6.

معلومات عن قناة توم وجيري 2024

حتى تتمكن من مشاهدة كل ما تقدمه القناة من محتوى طفولي مميز، التي تعمل على تقديمه قناة توم وجيري، لمشاهدة أروع محتويات القناة المتمثلة في البرامج والأناشيد الدينية، وكذلك المسلسلات والأفلام الأكثر تميزًا، كما جاء كالبيانات التالية:-