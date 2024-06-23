ارتفاع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه الان.. غير بالسعر الجديد!!

في غضون دقائق معدودة من تعاملات اليوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو 2024، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، ليتخطى حاجز الـ 48 جنيهًا، فضلاً عن أن ذلك جاء مع أخر تحديثات لأسعار الدولار أمس، إضافة إلى أن الصعود جاء بعد العودة للعمل من إجازة عيد الأضحى المبارك، مما تفاجئ ملايين المواطنين من الإرتفاع المفاجئ في الدولار والذهب.

سعر الدولار أمام الجنيه

وعن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل كافة البنوك العاملة في الدولة المصرية، فإن تحديثه جاء على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار داخل البنك الأهلي ليُسجل 48.36 جنيه شراء و48.46 جنيهًا للبيع بزيادة بلغت 70 قرشًا.

ليرتفع سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر ليصل عند 48.36 جنيهًا للشراء و48.48 جنيهًا للبيع.

إضافة إلى أن سعر الدولار داخل بنك القاهرة سجل نحو 48.37 جنيه شراء و48.47 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه

ووفقًا لأخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الأن داخل البنوك المصرية، فإنها جاءت كالتالي:-