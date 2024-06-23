أسماء جديدة في كشوفات الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة جاهزة للتحميل pdf

يشكل برنامج دعم الرعاية الاجتماعية جزء أساسي من الجهود التي تبذلها الحكومة في العراق بخطى ثابتة وذلك من أجل تحقيق الدعم والرفاهية للمواطنين وبالتالي يهتم جميع المتقدمين بالبحث عن أسمائهم في كشوفات المقبولين للوجبة الأخيرة، وجدير بالملاحظة أن الدولة تسعى بذلك إلى توفير بعض المساعدات المالية للفئات الأكثر احتياجًا وذلك لتحسين جودة المعيشة لهم والحد من معدلات الفقر التي يعاني منها بعض فئات المجتمع العراقي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على نشر الأسماء المستفيدة من برنامج الدعم بصورة دورية على صفحتها الرسمية على الإنترنت وذلك بعد أن يتم قبول المتقدمين، وعليه فقد خصصت الوزارة منصة مظلتي لهذه المهمة، حيث يتمكن المواطن من الاستعلام عن التفاصيل التي تخص البرنامج من خلال إضافة البيانات الشخصية بعد اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه بشكل مباشر إلى بوابة مظلتي الإلكترونية عبر الرابط المخصص لها من هنا.

بعد ذلك يتم التوجه على الفور إلى تبويب الرعاية الاجتماعية.

ثم بعدها في هذه الخطوة ينبغي اختيار الوجبة الأخيرة.

ينبغي على المستعلم التحديد على المحافظة التي يقيم فيها ويرغب في الحصول على الوجبة منها.

في النهاية ينبغي إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالمعلومات الشخصية للمتقدم مع التأكد من صحتها.

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة ينبغي اختيار زر الاستعلام والنقر عليه ثم الانتظار حتى تظهر الكشوفات التي تضم أسماء المقبولين.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

تواجه الحكومة العراقية التحديات الاقتصادية التي تعاني منها غالبية البلاد بفعالية وذلك من خلال توفير برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يسمح للمستفيد بالحصول على دعم مادي يعينه على صعوبة الحياة، وجدير بالذكر أن الأعداد تتزايد بشكل كبير من الفئات المستفيدة بالدعم لذلك حرصت الدولة على تنظيم الأمور من خلال منصة مظلتي الإلكترونية للتقديم على المنحة.