“30 اسم لمحترفين“اسماء ببجي للاولاد pubg.. العب وخليك زي المحترفين

هناك مئات الملايين من المستخدمين من كافة انحاء العالم يتنافسون في لعبة ببجي ويستمتعون بقضاء وقت مميز مليء بالتحديات والاثارة، حيث يحاول كل لاعب هزيمة منافسيه والقضاء عليهم والحفاظ على حياته عن طريق استخدام المعدات والأسلحة الموجودة لديه، ويبحث الكثيرون من لاعبي ببجي عن اسماء مميزة يعرفون بها في اللعبة وتميزهم وتبرز شخصيتهم، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال مجموعة متنوعة من اسماء ببجي للاولاد والبنات وبالعربية والانجليزية لتناسب كافة الأذواق.

اسماء ببجي للاولاد

يحاول اللاعب في الالعاب الاون لاين أن يختار اسم مستعار يعبر عنه ويتوافق مع شخصيته وطريقة أداءه في اللعب، وكل شخص يجذبه الاسم الذي يلائم ذوقه العام، فالبعض يفضل الاسماء الفخمة التي تدل على شخصية قوية لا تهاب احد من المنافسين وتثبت قدرته على التفوق وتحقيق الفوز أمام أعدائه دون أي عوائق، والبعض الاخر يفضل الاسماء المضحكة التي تدل على شخصية مرحة تتسم بحب الكوميديا وبخفة الظل، وسنستعرض لكم فيما يلي العديد من اسماء ببجي للاولاد لينتقي كل شخص الاسم المناسب له من بينهم :

الثعلب.

الصقر.

الحوت.

الزعيم.

هازارد.

إبليس.

القبضاي.

المرعب.

جيفارا.

الجوكر.

قاهر الأعداء.

كلاشينكوف.

بيكاتشو.

الأسطورة.

الجنرال.

الجلاد.

ألحان الموت.

إرهابي.

فوكس.

تفاح.

بطاطس.

النادره.

روشة.

سبطانه.

مـكـامـش ツ.

العواصف.

بوته.

ابلع لك.

گوجيً.

أرطغرل.

ياميت.

غونجا

اسماء ببجي مزخرفة

المرعب@.

مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.

مـكـامـش .

★سہنيہكُہرز★ بيكاتشوツ.

شۣۗـۙيۣۗہخۣۗـۙ.

بيكاتشوツ.

سہكُہوريہ نۣۗہكۣۗہدُيۣۗہهۣۗہ.

موسوي.

هازارد.

أمہ كہيہأن.

☆مجرمه♧. مۘــڶــﮪــمۘــٰٱ̍ۏې.

ツ الجلادツ.

النسرツ.

ڪيـَٰــكـُُـٰهہ.

◥ᖫاسمكᖭ◤.

وــّهم.

〆الملكه. ꧁༒☬اسمك☬༒꧂.

منونة.

☁✨اسمك✨☁.

غض&بانٓ.

『أبن』العقدة.

مـكـامـش ツ.

حُنَيَنَُه.

ابلع لك.

بـرزان☪︎.

گوجيً.

هــوٌلــاس.

اسماء ببجي للبنات

لعبة ببجي من الألعاب التي جذبت البنات أيضا على الرغم من كونها لعبة قتالية ولكن ما تميزت به اللعبة من طابع الاثارة والتشويق وطريقة خوض التحديات جعلتها غير قاصرة على الاولاد فقط مثل غيرها من الالعاب من نفس الفئة، ومعظم البنات يبحثن عن اسماء رقيقة تعكس شخصيتهن الأنيقة والراقية وتعبر عنهن بشكل مختصر، وسنستعرض لهؤلاء فيما يلي مجموعة من الاسماء المميزة :

عبير الزهور.

الجوهرة المفقودة.

جنة الريحان.

عاصفة الموت.

زهرة الياسمينا.

أميرة الأحلام السمراء.

الغاضبة.

بحر الامواج.

عطر الندى.

سحر الورى.

لعبة النسيان.

قاتلة الأحلام.

المقاتلة الشرسة.

ياسمين الشام.

بسمة أمل.

قطر الندى.

زهرة العذاب.

اسماء ببجي انجليزية

يرى الكثيرون أن الاسماء الانجليزية مناسبة أكثر للعبة ببجي وغيرها من الالعاب الاون لاين لأنك تواجه منافسين من كافة الدول ومن مختلف الجنسيات لذا لابد من اختيار اسم يفهمه ويدرك معناه الجميع، وفيما يلي العديد من الاسماء الانجليزية للعبة ببجي :