القنوات الناقله للجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان حروب وصراعات تاريخية مشوقة

ينتظر جميع الجماهير وعشاق مسلسل المؤسس عثمان انطلاق الجزء السادس تكملة لخمس اجزاء السابقة، حيث ان المسلسل حاز على اعجاب الجماهير ويحقق نسب مشاهدة عالية منذ عرض الحلقات الأولى له واصبح من اشهر مسلسلات التركية التاريخية، فإن الموسم السادس سوف يضم عدد من المعارك والحروب مثل المواسم السابقة، ولكن بشكل شيق وسوف يكون مثير لذلك الجميع ينتظر هذا الجزء ويتساءل عن القنوات التي سوف تعرض المسلسل العاب الرشاشات حيث بدا المسلسل العرض لأول مرة سنة 2019 وسوف نوضح لكم عبر موقعنا موعد عرض الجزء السادس من مسلسل عثمان.

الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان

مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التاريخية وهو من بطولة عدد كبير من نجوم تركيا ويشاهده جميع الأفراد من مختلف دول الوطن العربي، حيث ان قصة الفيلم تدور حول تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان الأول الذي يتميز بالذكاء والشجاعة في خوض المعارك والصراعات بدون تردد والمسلسل يمتاز بإنتاج ضخم واحداث مثيرة استطاع أن يجذب العديد من المشاهدين اليه ويستحوذ على قلوبهم ويصبح من المسلسلات الاكثر رواجا في الوطن العربي، وقد تم الإعلان رسميا عن الموسم السادس من المسلسل المؤسس عثمان وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائيه.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكن أن تتابع مسلسل قيامة عثمان على قناة تي ار تي التركية الفضائية التي تحرص على عرض المسلسل مرة اسبوعين في تمام الساعة 8:00 مساء ويمكن أن تتابع هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد ا 11024 معدل الترميز 27500 استقطاب القناة عمودي معامل تصحيح الخطا ¾.