دقائق على الصرف.. موعد صرف رواتب الموظفين في الأردن لشهر يونيو 2024 بالزيادة

لم يتبق سوى دقائق معدودة على صرف رواتب الموظفين في الأردن، حتى أن الرواتب ستُصبح متاحة أمام جميع العاملين في الجهات والقطاعات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى أن رواتب شهر يونيو 2024 تأتي بقيمة الزيادة الجديدة، عقب صرفها في المواعيد الرسمية، ناهيك عن أنه في حالة وجود عُطلة أو إجازة رسمية يتم العمل على تعديل الموعد الرسمي بحيث يحصل الموظفين على كافة مستحقاتهم المالية.

متى صرف رواتب الموظفين؟

أوضحت وزارة المالية في الأردن، أن موعد صرف رواتب الموظفين يوافق يوم الثلاثاء 25 من شهر يونيو 2024، وذلك أمام كافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بما يحصل عليها من مختلف البنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى أن الرواتب تأتي بقيمة الزيادة السنوية التي تم تطبيقها بقرار رسمي من قبل وزارة المالية الأردنية، حتى يتحصل عليها جميع الموظفين والعاملين في دولة الأردن.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها حتى تتمكن من الإستعلام عن رواتب الموظفين لجميع العاملين في الدولة الأردنية، وفقًا للأتي:-