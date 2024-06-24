رقم حساب المواطن صوتك مسموع.. استفساراتك وشكاويك في أيدٍ أمينة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتوفير رقم حساب المواطن، وذلك للاستعلام والاستفسار عن أي شئ يتعلق ببرنامج دعم حساب المواطن، حيث يعد ذلك البرنامج واحدًا من أهم برامج الحكومة لتقديم المساعدة والدعم للأفراد ذوي الدخل المحدود في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل سنشرح لكم طريقة استخدام خدمة صوتك مسموع، بالإضافة إلى ذكرنا لرقم حساب المواطن.
ما هو رقم حساب المواطن؟
يبحث الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، أو من يرغبون في التواصل مع البرنامج؛ عن رقم حساب المواطن، وبحسب ما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن رقم التواصل الرسمي هو “19912”، ومن خلال هذا الرقم سيتم الرد على جميع استفساراتكم وأسئلتكم طوال أيام الأسبوع، بالإضافة أيضًا إلى إمكانية الدخول إلى الحساب الرسمي لحساب المواطن لطرح الاستفسارات والمشاكل، من خلال منصة X أو استخدام خدمة صوتك مسموع.
خطوات استخدام خدمة صوتك مسموع
خدمة صوتك مسموع هي إحدى الخدمات التابعة لدعم حساب المواطن، كما أنها واحدة من النوافذ الإلكترونية التي تعد حلقة وصل بين المستفيدين وخدمة العملاء، وذلك ليتمكنوا من عرض الشكاوي والاستفسارات، إن لم يكن متوفرًا لهم الدخول إلى منصة X أو استخدام الرقم، وفيما يلي سنوضح لكم خطوات استخدام خدمة صوتك مسموع:
- في البداية يتوجب الدخول إلى البوابة الإلكترونية التابعة لحساب المواطن.
- ثم الضعط على زر خدمة صوتك مسموع والتوجه إلى الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك اختر إنشاء طلب واملئ جميع البيانات التي تطلب منك والتي تتمثل في رقم الهاتف الجوال، ورقم الهوية، والاسم، وتاريخ الميلاد.
- ثم اختر إيقاف الحساب أو شكوى على موظف، أو عقوبة بسبب المدفوعات أو الأهلية، أو مشكلة التسجيل.
- وبعد ذلك اشرح الطلب وأرسل جميع الملفات من خلال خانة الخدمات الإلكترونية، وأضف رمز التحقق.
- يرجى التأكد من صحة البيانات المكتوبة، ثم النقر على إرسال الطلب.
- وفي الخطوة الأخيرة عليك أن تستعلم وتتابع الطلب من خلال إضافة رقم الهوية وكتابة رقم الطلب، والنقر على تدقيق.