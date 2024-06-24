رقم حساب المواطن صوتك مسموع.. استفساراتك وشكاويك في أيدٍ أمينة

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتوفير رقم حساب المواطن، وذلك للاستعلام والاستفسار عن أي شئ يتعلق ببرنامج دعم حساب المواطن، حيث يعد ذلك البرنامج واحدًا من أهم برامج الحكومة لتقديم المساعدة والدعم للأفراد ذوي الدخل المحدود في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ومن خلال مقالتنا اليوم عبر موقع البديل سنشرح لكم طريقة استخدام خدمة صوتك مسموع، بالإضافة إلى ذكرنا لرقم حساب المواطن.

ما هو رقم حساب المواطن؟

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن، أو من يرغبون في التواصل مع البرنامج؛ عن رقم حساب المواطن، وبحسب ما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن رقم التواصل الرسمي هو “19912”، ومن خلال هذا الرقم سيتم الرد على جميع استفساراتكم وأسئلتكم طوال أيام الأسبوع، بالإضافة أيضًا إلى إمكانية الدخول إلى الحساب الرسمي لحساب المواطن لطرح الاستفسارات والمشاكل، من خلال منصة X أو استخدام خدمة صوتك مسموع.

خطوات استخدام خدمة صوتك مسموع

خدمة صوتك مسموع هي إحدى الخدمات التابعة لدعم حساب المواطن، كما أنها واحدة من النوافذ الإلكترونية التي تعد حلقة وصل بين المستفيدين وخدمة العملاء، وذلك ليتمكنوا من عرض الشكاوي والاستفسارات، إن لم يكن متوفرًا لهم الدخول إلى منصة X أو استخدام الرقم، وفيما يلي سنوضح لكم خطوات استخدام خدمة صوتك مسموع: