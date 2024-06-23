مهم للمرأة الجزائرية: خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024 وشروط الاستفادة من anem.dz

أعلنت الحكومة بالجزائر عن إمكانية التسجيل في منحة البطالة للمرأة الماكثة في البيت وذلك بعد توفر مجموعة من الشروط في المتقدمة وبالتالي يمكنها التوجه مباشرة إلى الرابط الرسمي على الإنترنت وذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تسهيل خدماتها للمواطنين وتلبية احتياجات السيدات الرئيسية لتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

وضعت الحكومة الجزائرية رابط محدد للتسجيل في المنحة وذلك لسهولة التقديم دون أن يكون هناك الحاجة إلى الذهاب لأي مقر حكومي أو ترتيب أوراق وغير ذلك من الإجراءات الشاقة والمتعبة ويتم التسجيل بناءً على الخطوات التالية:

في البداية توجه إلى موقع الوكالة الوطنية من هنا.

بعد ذلك انتقل إلى خيار منحة البطالة.

اضغط بعد ذلك على خيار منحة المرأة الماكثة في البيت ثم اكتب البيانات التي يتم طلبها منك.

تأكد أولًا من صحة البيانات المدخلة وأنها في الأماكن المخصصة لها وذلك لضمان نجاح التقديم.

أضف كافة المستندات التي يحتاج إليها التقديم ثم في النهاية انقر على إرسال الطلب.

شروط التسجيل في دعم المرأة الماكثة

يمكن لأي سيدة ترغب في الحصول على الدعم المادي التقديم في هذه المنحة ولكن مع التأكد من تحقق الشروط التالية التي حددتها الوكالة الوطنية: