جميع الكشوفات.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عموم المحافظات عبر منصة مظلتي الإلكترونية

أوضحت وزارة العمل العراقية، خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، في عموم محافظات العراق، حيث يعتبر برنامج الرعاية من أهم البرامج التي وفرتها حكومة العراق للمواطنين الأكثر احتياجا وأصحاب الدخل المنخفض، ويكون ذلك من أجل تحسين مستوي معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أوضحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، إنه من المتوقع الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة خلال الفترة المقبلة، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط موقع مظلتي الإلكترونية.

من ثم يتم تسجيل الدخول بحسابك على الموقع أو قم بإنشاء جديد.

كتابة اسم المستفيد والرقم الوطني بشكل صحيح.

إدخال كافة المعلومات والبيانات الأخرى اللازمة.

ثم اختار قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة أمامك.

بعد ذلك حدد الولاية التابع لها، ثم قم بتسجيل الدخول.

كتابة كود التحقق المرسل على هاتفك المحمول.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة استعلام، وستظهر أمامك اسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

قامت وزارة العمل العراقية بتوفير عدد من الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، والتي تكون على النحو التالي: