استعلم عن المخالفات.. LINK الاستعلام عن المخالفات المرورية العراق 2024 الرقم الألماني 2024 عبر ur.gov.iq

طرحت مديرية المرور العراقية، طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية العراق 2024، والتي تكون برقم لوحة السيارة والرقم الألماني، علما بأن تلك الغرامات يتم فرضها على المواطنين الذين قاموا بمخالفة قواعد المرور، والتقيد بالتعليمات وأنظام الآمان والسلامة، وذلك لأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على سلامة وآمان المواطنين والمقيمين في العراق، علما إنه يجب الالتزام بكافة تعليمات المرور التي أعلنتها المديرية في وقت سابق.

الاستعلام عن المخالفات المرورية العراق 2024

حيث إنه يوجد عدد من الخطوات اللازمة لتتمكن من الاستعلام عن المخالفات المرورية العراق 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

يتم الدخول على رابط منصة أور العراقية.

من ثم إدخال الاسم وكلمة السر لتسجيل الدخول عبر حساب.

قم الآن بتحديد الخدمات الرقمية المتاحة.

بعد ذلك يتم اختيار غرامات المرور، وكتابة رقم اللوحة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

ثم قم الآن بالضغط على أيقونة استعلام، لتظهر أمامك كافة تفاصيل المخالفات المرورية.

كما يمكنك الآن اختيار طريقة الدفع المناسب لك.

أخيرا سيتم حساب قيمة الغرامة، اضغط على ادفع ليتم خصمها فورا.

كيفية تسديد غرامات المرور العامة الرقم الالماني عبر بوابة أور

يمكنك الآن تسديد قيمة الغرامة المرورية بالرقم الألماني، وذلك وفقا لما أعلنته مديرية المرور العراقية، في إطار التسهيل على المواطنين، حيث يمكنهم التوجه لأقرب مديرية تابعة لها الشخص، أو سدادها عبر الخطوات التالية: