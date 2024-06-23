“طـالـع نتيجتـك ألـف مبـروك“ لينــك نتائج التاسع اليمن 2024 صنعاء وعدن وعمران ويمنيون‏ برقم الجلوس moe-ye.net

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور في عموم اليمن عن موعد ظهور نتائج التاسع اليمن 2024 وهذا نظرا لأهمية تلك المرحلة والتي لها دور كبير في تحديد مصير الطالب في المرحلة الجامعية وهذا يسبب القلق والتوتر لدى جميع الطلاب، ولكن وفقا لما صرحت عنه الجهات التعليمية المسؤولة أنه لا داعي للقلق ولم يتبقى على ظهور النتيجة سوى أيام قليلة، كما قامت بتوفير الخدمات الإلكترونية والتي يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على النتائج من خلالها، وهذا ما سنوضحه لكم فيما هو آت.

نتائج التاسع اليمن 2024

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتائج التاسع وهذا بكل سهولة من خلال استخدام الخدمة الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم وهذا بمجرد اتباع الآتي:

الخطوة الأولى يجب على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم أو قم بالدخول على منصة الإدارة العامة للاختبارات. الخطوة الثانية من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة من الخيارات المتوفرة قم بالضغط على نتائج الصف التاسع. الخطوة الرابعة سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات ويجب عليك كتابتها بشكل صحيح وهي: رقم الجلوس، العام الدراسي. أخيرا قم بالضغط على بحث وسوف تحصل على النتيجة على الفور في حالة ظهورها.

موعد ظهور نتائج التاسع اليمن 2024

وفقا لما أعلنت عنه الجهات التعليمية المسؤولة أنه تم الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وهما الآن في مرحلة تجهيز النتائج من أجل رفعها على الموقع الإلكتروني وهذا سوف يتم في الأيام القليلة القادمة.