استعدوا الخير جاي.. إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024 نصيبك 150 بدل 50 جنيه

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024 يعتبر هذا الأمر الشغل الشاغل لدى الكثير من المصريين هذه الفترة، البعض ينتظر حلول شهر يوليو المقبل على أحر من الجمر، والبعض يهتم بأدق التفاصيل ويرغب في البحث عن الحقيقة للتأكد منها، كما يتساءل البعض عن رابط التسجيل للحصول على 100 جنيه على بطاقة التموين، الجميع في حيرة وهذا نظراً للظروف الصعبة التي تعاني منها الأسر المتعففة التي لا تمتلك الدخل الشهري المناسب لتلبية احتياجاتهم،

يعتمد الملايين من المصريين على الدعم التمويني لحصولهم على السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيقة والمكرونة وغيرها، كما يستفيد المواطنين من فارق نقاط الخبز في الحصول على بعض السلع المختلفة مثل السمن الصابون والجبن والشاي والعسل والمسحوق والملح والخل وغيرها، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024.

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين شهر يوليو 2024

منذ فترة طويلة وهناك بعض الأنباء المتداولة على المواقع وصفحات فيس بوك أن هناك زيادة جديدة بقيمة 100 جنيه على بطاقة التموين، وأن نصيب الفرد يصبح 150 جنيه شهرياً بدلاً من 50، ولذلك أصدرت وزارة التموين بيان رسمي بنفي تلك الأخبار المتداولة ومؤكداً أنها شائعات وأن حالة الدولة الاقتصادية لا تسمح بأي زيادة في الوقت الراهن، لكن حالة تحسن الأوضاع يتم طرح الأمر على السيد الرئيسي للنظر في الأمر.

نصيب الفرد في البطاقة التموينية

هناك بعض التغييرات الطارئة في المنظومة التموينية الفترة الأخيرة، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة سعر رغيف الخبز 20 قرش بدلاً من 5 قروش، ومن هناك بدأت تساؤلات المواطنين عن قيمة الحصة التموينية وهل يوجد بها أي تغييرات، الحصة الأساسية للفرد على بطاقة التموين 50 جنيه و150 رغيف خبز، والبطاقة 4 أفراد تصل حصتها 200 جنيه و600 رغيف من الخبز شهرياً، وحالة أ، عدد أفراد البطاقة أكثر من 4 أفراد يصل حصة الفرد في التموين 25 قرش دون أي تغيير في رصيد الخبز.