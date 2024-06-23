“المؤسس عثمان Kurulus Osman الموسم 6” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 2024 مترجمة للعربية

على مدار الـ 5 مواسم التي تم فيهم عرض مسلسل قيامة عثمان، أصبح ذات شهرة كبيرة أمام ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، فضلاً عن أن المسلسل حقق أعلى نسبة مشاهدة في الفترة الأخيرة، لتبدأ العديد من التساؤلات حول موعد عرض الجزء السادس التي ستضم الكثير من الأحداث التاريخية الأكثر تشويقًا وإثارة في الوطن العربي، وعليه سننقل لكم الموعد الرسمي الجزء السادس، حتى يتعرف عليه جميع المتابعين.

موعد عرض الموسم السادس من قيامة عثمان

قامت الصفحات الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر العديد من الصور والكواليس التي تضمن قصة الموسم السادس، حتى أن بعض هذه الصفحات أوضحت بأن أولى حلقات الموسم السادس سيوافق بداية شهر سبتمبر المقبل، لتبدأ الإعلان الترويجية في النشر مع أواخر شهر أغسطس، بحيث يستعد لها ملايين المتابعين حول العالم العربي.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024 الموسم السادس

أما عن القنوات التي تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان أمام ملايين المتابعين في مختلف أنحاء دول العالم العربي، ومن بينها قناة اليرموك الذي جاء ترددها كما في المعلومات التالية:-

القمر الصناعي لقناة اليرموك يكون النايل سات.

بينما التردد الخاص بقناة اليرموك فهو 1167.

إضافة إلى استقطاب قناة اليرموك يكون أفقي.

معدل الترميز لقناة اليرموك فهو 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

وعن المعلومات الخاصة بقناة الفجر الجزائرية، التي تقوم بإذاعة مسسل قيامة عثمان، وفقًا للأتي:-