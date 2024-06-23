العرض الأول.. تابع مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني الحلقة الأولى والثانية بأحداث مشوقة وصراعات تاريخية

يعتبر مسلسل محمد الفاتح واحداً من أشهر المسلسلات التاريخية الاسلامية والتي حازت على شهرة كبيرة وأصبح له العديد من المشاهدين والمحبين في كل مكان، وقد تمكن مسلسل من الحصول على قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك بسبب الاحداث التاريخية المميزة التي يحكي عنها المسلسل والتي استطاعت جذب الكثير من المشاهدين لتلك الاحداث، وقد انتهى الجزء الاول من المسلسل خلال الفترة الماضية، ولذلك نجد أن الكثير من محبي المسلسل يبحثون بشكل دائم عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

تدور قصة المسلسل حول حياة القائد محمد الفاتح والذي كان يسعى بشكل دائم إلى تحرير بلاده وفتح الكثير من المدن والدول وضمهم إلى دولته وخوض العديد من المعارك القوية والذي استطاع في الفوز بالكثير منها والخسارة في بعضها، كما تعرض لبعض الخيانات من المقربين له، وبعد الأحداث القوية التي حدثت في الجزء الاول من المسلسل نجد أن الكثير من المشاهدين يرتقبون عرض الجزء الثاني له والذي من المتوقع أن يتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد البدء في تصوير الجزء الثاني خلال هذه الايام، حيث من المتوقع أن يتم عرض المسلسل في شهر اغسطس المقبل لعام 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني

من المقرر أن يتم عرض الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح على قناة TRT وترددها كما يلي:

التردد: 11024.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.