“هتسلي و هتفرحي بها عيالك” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بإشارة استقبال قوية على نايل سات وعرب سات بشكل مجاني2024

أصبحت قناة طيور الجنة من أكثر القنوات التي عليها إقبالًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، لذلك حصلت على أعلى نسبة مشاهدة حول العالم العربي بأكمله، مما أدي إلى تساؤل العديد من الأطفال والكبار عن ترددها، فهي تقدم مجموعة هائلة ومختلفة من البرامج والرسومات المتحركة وأيضًا الأغاني والتعليمية وغيرها الكثير التي يستمتع بها جميع الأعمار السنية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

طيور الجنة هي قناة عربية متخصصة في برامج الأطفال بغرض الترفيه والتعليم، فهي تساعد الأطفال في اكتساب العديد من القيم والأخلاق، لذلك يريد الكثير في التعرف على تردد قناة طيور الجنة سوف نرصده فيما يلي:

أولًا: تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات:-

يتمثل تردد قناة طيور الجنة كالآتي: 11258.

بالإضافة إلى الاستقطاب الخاص قناة طيور الجنة “أفقي”.

بينما معدل التصحيح الخطأ: ¾.

كما يأتي معدل الترميز هو: 27500.

ثانيًا: تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات:-

عكس الإتجاه الخاص قناة طيور الجنة يكون: “عمودي”.

بينما تردد القناة هو: 11396.

معامل تصحيح خطأ: ¾.

كما يبلغ معدل الترميز للقناة حوالي: 27500.

كيف احمل قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر؟

تستطيع الآن الاستمتاع بمشاهدة رائعة على جهاز الرسيفر الخاص بك، بمجرد تحميل قناة طيور الجنة من خلال إتمام عدداً بسيط من الخطوات أهمها كالآتي:

يلزم عليك أولاً القيام بفتح جهازك عن طريق تفعيل زر التحكم المتاح على ريموت الجهاز.

التوجه إلى القائمة الرئيسية، بعدها إختيار الإعدادات العامة داخل الجهاز.

تحديد التثبيت اليدوي، يليها مباشرةً تعيين جميع الملحقات الظاهرة في العنوان الأول.

يجب بعد ذلك ضبط القمر الصناعي إذا كان نايل سات وعرب سات.

تنشيط زر “البحث” بعد دقائق قليلة سوف تطلع على مجموعة القنوات.

بعدها قم بالاستعلام عن القناة المرغوب فيها ثم نقلها إلى الوجهة.

بعد ذلك سوف تستمتع أنت وأولادك بمشاهد مميزة وفريدة.

أهم مميزات قناة طيور الجنة

تجمع القناة عدة مزايا متنوعة تفيد الأطفال أثناء مشاهدتها أهمها كالتالي: