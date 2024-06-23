رددوها كثيراً… دعاء لطلاب الثانوية العامة للتيسير والتسهيل وطلب العون من الله

دعاء لطلاب الثانوية العامة، انطلقت يوم الأحد الموافق 23 يونيو أول امتحانات طلاب الثانوية العامة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث أجروا امتحان اللغة العربية مع اقتراب هذه الفترة الحاسمة، كثف الطلاب وأولياء الأمور البحث عن أفضل الأدعية التي يمكن أن تقال التوفيق والنجاح في امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 وفي هذا التقرير من موقع البديل نستعرض مجموعة من أفضل الأدعية المكتوبة التي يمكن أن تساعد الطلاب في هذه المرحلة المهمة.

يعد الدعاء من الوسائل الروحية التي يلجأ إليها العديد من الطلاب وأولياء الأمور آملين في الحصول على العون الإلهي والتوفيق خلال فترة الامتحانات، يمكن للدعاء أن يكون مصدرا كبيرا للطمأنينة والراحة النفسية وهو جزء لا يتجزأ من التحضيرات النفسية والعقلية التي يحتاجها الطالب خلال هذه الفترة المليئة بالتوتر والضغط.

دعاء لطلاب الثانوية العامة

إليك بعض الأدعية التي يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعانة بها:

دعاء التوفيق والنجاح

“اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، وأن تجعلني من الفائزين الناجحين في الدنيا والآخرة.”

دعاء الاستعانة بالله

“اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، اللهم سهل لي دراستي و امتحاناتي وكن لي عوناً ونصيراً.”

دعاء بعد المذاكرة

“اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير.”

دعاء نسيان الإجابة في الامتحانات

“اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع علي ضالتي.”

دعاء للنجاح في الامتحان

“اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.”

ادعية قبل المذاكرة

“اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.”

دعاء طلب الحكمة والمعرفة

“اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام.”

دعاء للنجاح والتفوق

“اللهم اجعلني من المتفوقين الناجحين، وسهل عليّ كل صعب، ووفقني في كل خطوة.”

يمكنك الدعاء بهذه الأدعية بكل إخلاص ويقين في الله ولا تنسى أن تجتهد في دراستك وتوكل على الله.