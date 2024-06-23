الاردب بكام النهاردة.. سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 23 يونيو 2024 مع بداية التعاملات في الأسواق المحلية

سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 23 يونيو 2024 أمر ينشغل به الكثير من التجار في الأسواق المحلية بشكل يومي، ولذلك نتابع مع حضراتكم بشكل يومي ونتقدم لكم عبر موقعنا البديل التحديثات الجديدة لأسعار الأرز الشعير أول بأول، الأرز الشعير هو سلعة مهمة وثمينة للغاية وهي أبرز وأهم السلع في الأسواق، يطلع عليها الجميع لعدم وجود بدائل غيرها، كما أن الأرز هو مصدر غني جداً وضمن الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام، رغم أن الأسعار ارتفعت الفترة الأخيرة أكثر من 15% إلا أن الإقبال على الشراء لن يتراجع بل يزداد أهمية، اليوم ننشر لحضراتكم عبر الفقرات التالية سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 23 يونيو 2024 في الأسواق المحلية والمستهلك ترقبوا معنا.

سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 23 يونيو 2024

الأسعار اليوم للسلع المختلفة وتحديداً الأرز الشعير والأ{ز الأبيض مستقرة للغاية وتأتي على النحو التالي:.

سعر طن الأرز الشعير وصل اليوم 15.800 جنيه للحبة العريضة.

وسجل سعر طن الأرز الشعير للحبة الرفيعة في الأسواق نحو 14.800 جنيه.

وسجل سعر طن الأرز الأبيض البلدي الحبة العريضة 24.000 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض الحبة الرفيعة 22.000 جنيه.

ووصل سعر كيلو الأرز في الأسواق للمستهلك ما بين 28 وحتى 35 جنيه.

أسعار الأرز الشعير وتحركات الأسعار في الأسواق

بحث رائج هذه الفترة عن أسعار الأرز الشعير والأرز البيض بمختلف أنواعه نظراً لأهميته وعدم الاستغناء عنه، كشفت الحكومة أن الإستهلاك السنوي للأرز كبير للغاية وكل عام ترتفع معدلات الزراعة لتلبية الإحتياجات وعدم حدوث أي تنقص في الأسواق، مما تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين حركة الأسواق، وتسعى للتعاقد مع أكبر عدد من المزارعين لاستلام كميات أكبر من الأرز الشعير لطرحه في الأسواق والأسعار المناسبة مع بداية الموسم الجديد، والجدير بالذكر أن أسعار السلع الأساسية مازالت مستقرة دون أي زيادة جديدة وأن الأخبار التي تنشرها بعض الصفحات عن فرض زيادة جديدة على السلع في الأسواق لا أساس لها من الصحة ولا داعي للقلق