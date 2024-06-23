الحلقة الأولى.. متابعة الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي بجودة عالية

مسلسل صلاح الدين الايوبي من المسلسلات التاريخية التي حققت نجاح كبير هذا الموسم ويتابعه الملايين داخل تركيا وكذلك من مختلف الدول العربية وذلك بسبب عرضه لقصة قائد وبطل همام يعد رمزا في العالم العربي والاسلامي بسبب هزيمته للصليبيين وانتزاعه لمدينة القدس من بين ايديهم هذه المدينة التي تحظى بمكانة كبيرة عند المسلمين، وقد بدأ عرض المسلسل في شهر نوفمبر 2023 ومع انتظار محبي المسلسل بكل شغف لعرض حلقة جديدة منه كل اسبوع تم الاعلان عن انتهاء الموسم الاول، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي والقنوات الناقلة.

الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

من المقرر أن يتم تصوير موسم جديد من مسلسل صلاح الدين الايوبي وذلك بعد تحقيق الموسم الاول لنسب مشاهدة عالية ووجود ملايين المتابعين للمسلسل من مختلف المدن والبلدان، وقد أعلنت شركة الانتاج اكلي فيلم عن أن تصوير الموسم الثاني من المسلسل سيبدأ قريبا وفي الغالب سيتم عرضه خلال أشهر قليلة مع بداية الموسم في تركيا والذي يكون في شهر سبتمبر من كل عام، وقد جذب المسلسل الكثيرين بسبب سرده لأحداث تاريخية بشكل درامي مميز ويوضح مدى ذكاء وشجاعة صلاح الدين والذي يؤدي دوره الممثل اوغور غونيش ويبرز مدى تفوقه على ألد أعدائه بفضل همته وعزيمته التي زرعها فيه السلطان نور الدين زنكي الحاكم الشجاع والمحنك.

مشاهدة الموسم الثاني مسلسل صلاح الدين الايوبي

الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي سيعرض على شاشة TRT التركية يوم الاثنين من كل اسبوع في الثامنة مساء، ويمكن لمحبي المسلسل في الوطن العربي مشاهدة الحلقات مترجمة على موقع اراب سيد وفيديو لاروزا وغيرهم من المواقع المتخصصة.