“حملها الآن و مش هيفوتك أي ماتش” تردد اون تايم سبورت 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدون تشويش أو استقطاع

ازدادت عمليات البحث بشكل رهيب حول تردد اون تايم سبورت 2024، لأنها تعتبر من أبرز القنوات الفضائية التي تهتم بتقديم قائمة واسعة ومميزة من البطولات المحلية والدوريات المعروفة على مستوى أنحاء العالم، مثل كأس مصر وأيضًا الدوري المصري وغيرهم العديد من المباريات التي يشارك فيها المنتخب المصري بجميع البطولات التي تنفذ في مصر وخارجها، لأهمية الموضوع سوف نذكر أهم معلومات التردد خلال الفقرات التالية.

تردد اون تايم سبورت 2024

هناك الكثير من محبي مشاهدة المباراة الرياضية يريدون التعرف على تردد اون تايم سبورت 2024، لهذا حرصنا على توضيحه خلال النقاط الآتية:

أولًا: تردد اون تايم سبورت 2024 على القمر الصناعي نايل سات:-

التردد الخاص بالقناة: 11861.

معدل الترميز للقناة: 27500.

بينما يأتي الاستقطاب اون تايم سبورت 2024: “عمودي”.

كما تتمثل جودة القناة: HD.

ثانيًا: تردد اون تايم سبورت 2024 عبر القمر الصناعي نايل عرب سات:-

عكس الإتجاه الخاص بالقناة يكون: “أفقي”.

التردد التابع للقناة: 11747.

يصل معدل الترميز حوالي: 27500.

معدل تصحيح الخطأ للقناة: ⅚.

طريقة تحميل تردد اون تايم سبورت 2024 على جهاز الرسيفر

اهتمت شركة ON خلال المدة الأخيرة بتجديد ترددات اون تايم سبورت 2024 التي يتم بث إرسالها عبر القمر الصناعي النايل سات وعرب سات، حيث يمكنك ضبط ترددها من خلال متابعة النقاط الآتية:

بعد فتح الجهاز قم بالضغط على زر التحكم الموجود في الريموت.

يظهر قائمة خيارات عديدة.

يتم بعدها تحديد تركيب Options.

يليها، ثم قم باختيار Installation.

بعد ذلك تحديد القمر الصناعي نايل سات.

كتابة تردد القناة مع إدخال البيانات التي تتعلق بالقناة.

قم باختيار الاستقطاب أفقي.

إضغط فوق زر موافق لإتمام عملية البحث.

انتظر ثواني معدودة لانتهاء البحث.

أخيرًا تستطيع تحميل القناة بالواجهة المفضلة لديك.

مميزات اون تايم سبورت 2024

تجمع مجموعة كبيرة من المميزات ل مشاهديها، وبالتحديد محبي كرة القدم أهمها كالتالي: