ثبتها واتفرج.. تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على نايل سات وتابع مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 27

تردد قناة اون تايم سبورت 2024 يبحث عنها الكثير من الأشخاص بكثرة خلال هذه الفترة كونها القناة الرسمية التي لديها حق نقل مباريات الدوري المصري، وتستعد أون تايم سبورت لنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك القادمة، تعمل قناة أون تايم سبورت على نقل أهم الدوريات والبطولات وتتميع بالجودة العالية، وتستخدم إمكانيات عالية جداً تزيد من مكانتها، ويعتمد عليها عشاق الساحرة المستديرة في متابعة كل جديد من الأحداث الرياضية، اليوم نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي تردد قناة اون تايم سبورت 2024.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

تنقل القناة المحتوى الرياضي بدقة عالية وبشكل مجاني وتنزيلها يتم بمنتهى السهولة ويأتي ترددها الجديد على النحو التالي:.

القمر الصناعي : النايل سات.

تردد القناة هو: 11861.

الجودة: hd.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في لقاء القمة

بعد يومين فقط بتاريخ الثلاثاء الموافق 25-6-2024 يلتقي الأهلي ضد نظيره الزمالك في واحدة من أهم المباريات ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، وسوف تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي ويتم إذاعتها عبر شاشة أون تايم سبورت وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات، وتنطلق المباراة في ظل حضور جماهيري كبير من مشجعي الأهلي والزمالك، ومن المتوقع أن يكون لقاء مختلف وذات منافسات قوية للغاية.

برامج قناة أون تايم سبورت

تقدم قناة أون تايم سبورت مجموعة من البرامج الرياضية المميزة والناجحة جداً التي تنقلها على شاشتها ويتابعها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، والتي يقدمها نخبة من الإعلاميين والمحللين، ومن أبرز البرامج التي تقدمها القناة