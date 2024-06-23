نتائج العراق نزلت.. لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والعودة إلى استئناف العمل والدوام مرة أخرى في كافة القطاعات العاملة داخل دولة العراق، بدأ الكثير من الطلاب والطالبات يبحثون عن موعد نتائج الثالث متوسط الدور الأول في مختلف المحافظات العراقية، حتى أن ذلك اقترب على وشك الظهور بعد انتهاء وزارة التربية العراقية من أعمال التصحيح ولم يتبق سوى المراجعة الأخيرة لكافة أوراق الإمتحانات، ليتم العمل على ظهور النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة بشكل مباشر.

عرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن النتائج الخاصة بصف الثالث متوسط الدور الأول، أصبحت على اقتراب الظهور، بعد أن يتم المراجعة النهائية والعمل على مراجعة الدرجات التي تم رصدها، لتأتي المرة الأخيرة وهي اعتماد النتائج بمختلف الكشوفات من قبل وزير التربية العراقي، في سبيل رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك موقع نتيجة نت.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط دور الأول

يمكنك استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-