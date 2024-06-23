“الحلم خلاص تحقق🚗🧕🇸🇦” ما هي شروط إصدار رخصة قيادة 2024 للنساء بالسعودية؟ والأوراق المطلوبة

شروط إصدار رخصة قيادة 2024 للنساء بالسعودية، الكثير من السيدات في المملكة السعودية يبحثون عن معرفة كيفية استخراج رخصة قيادة، حيث أتاحت الحكومة السعودية للنساء إصدار رخصة قيادة ولكن بعد توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها هيئة المرور العامة والخضوع إلى الاختبارات النظرية والعملية في مراكز الفحص المعتمد من وزارة الداخلية السعودية، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم أهم الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على رخصة قيادة وفقاً لما أعلنت عنه إدارة المرور العامة بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة.

شروط إصدار رخصة قيادة 2024 للنساء بالسعودية

أصبح الآن بإمكان المرأة السعودية الحصول على رخصة قيادة في المملكة السعودية، حيث أعلنت هيئة المرور العامة عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمات من النساء للحصول على رخصة القيادة وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن لا يكون عمر المتقدمة أقل من 18 سنة.

أن تقدم المرأة في أحد مدارس تعليم السواقة.

يجب أن تخضع المتقدمة للفحص الطبي في أحد المراكز المعتمدة.

ألا يكون صدر ضد المتقدمة أى تهمة تعاطي المخدرات.

كذلك يشترط دفع الرسوم المقررة لإصدار رخصة قيادة.

أن تجتاز المتقدمة الاختبارات التي تضعها هيئة المرور العامة.

أن لا تكون المتقدمة لديها أى أمراض تعيق القيادة.

الوثائق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة النسائية

في السياق نفسه أعلنت هيئة المرور العامة في المملكة السعودية عن المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على رخصة القيادة وتتمثل فيما يلي: