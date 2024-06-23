إعلان 1 جديد.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 74 الموسم 3 والقنوات العارضة مترجم باللغة العربية

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 74 الموسم 3، هناك عدة مسلسلات تركية ناجحة تستعد لتصوير مواسم جديدة، وضمن أهم الأعمال التركية مسلسل طائر الرفراف الذي حقق قاعدة جماهيرية كبيرة، نال مسلسل طائر الرفراف في الموسم الأول والثاني إعجاب الملايين من الأشخاص،

مما حصد المسلسل أعلى نسب من الإيرادات، وعلى الرغم أن المسلسل لن يعرض إلا حلقة واحدة على مدار الأسبوع إلا أنه أثبت نجاحا يفوق الوصف ونجح أكثر من المسلسلات التركي تعرض بشكل يومي، قصة و احداث مسلسل طائر الرفراف مختلفة ومميزة لذلك خطت أنظار الملايين وتصدر المسلسل محركات البحث منذ انطلاق، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم موعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 74 الموسم 3.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 74 الموسم 3

تم عرض مسلسل طائر الرفراف لأول مرة الموسم الأول يوم 23 من سبتمبر 2024 وحقق ملايين المشاهدات، مما انجذب الكبير والصغير لهذا العمل ووصلت عدد الحلقة 36 حلقة واستمر في العرض حتى منتصف 2023، وبعد عدة أشهر من انتهاء الموسم الأول تم طرح موسم ثاني ليكون الأقوى على الإطلاق ونجاحه يفوق الموسم الأول، وقد تم انطلاقه بدايةً من الحلقة 37 في سبتمبر 2023،

ومن المتوقع أن يتم طرح موسم ثاني يحمل تفاصيل قوية في شهر سبتمبر المقبل 2024، حيث تبدأ حلقات الموسم الثالث عندما يكتشف فريد مرض سيران وتظل لفترة طويلة في المستشفى لحين الشفاء، ويحاول فريد أن يفعل المستحيل من أجل انقاذها كي تتعافى، وهناك توقعات بأن سونا تترك كايا وتبدأ حياتها من جديد.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الموسم الثالث والقنوات الناقلة

تمكنت عدة قنوات عربية من عرض مسلسل طائر الرفراف على شاشتها بناءاً على رغب الكثير من المتابعين، وخاصةً بأن مسلسل طائر الرفراف من الأعمال الناجحة للغاية، يعرض مسلسل طائر الرفراف عبر شاشة قناة ستار تي في التركية يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت تركيا، كما يذاع المسلسل يوم السبت على قناة mbc 4 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية، ويعرض عبر موقع قصة عشق مترجم وعبر منصة شاهد vip مدبلج باللغة العربية.