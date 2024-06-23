“نتائج البيام inscriptic onefd edu dz releve“ تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر بإطلاق منصة الديوان الوطني inscriptic onefd edu dz releve ومن خلالها يستطيع جميع للطلاب في مختلف الولايات داخل الجزائر الاستعلام عن نتائجهم وهذا يتم من خلال استخدام الإنترنت وذلك يعد تسهيلا للوقت والجهد بدلا من الذهاب إلى المؤسسات التعليمية وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

inscriptic onefd edu dz releve

وفقا لما صرحت عنه بعض المصادر أنه من المقرر ظهور نتائج المراسلة في أوائل شهر يوليو ولكن لا يوجد مصادر مؤكدة حول هذا وذلك لأن الاختبارات مازالت في عمليات التصحيح وتجميع الدرجات، ويمكن لجميع المترشحين الاستعلام عن نتائجهم وهذا بعد إجراء بعض الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

أول شيء يجب على المترشح الدخول على الموقع الخاص بالديوان الوطني. بعد ذلك قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بالمترشح في المكان المخصص له. في الخطوة التالية قم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك. أما في تلك الخطوة سوف يتطلب منك تحديد المستوى الدراسي. قم بكتابة كود التحقق الذي سوف يظهر أمامك على الشاشة. أخيرا بمجرد أن تقوم بالضغط على زر البحث سوف تظهر لك النتيجة بالقبول أو الرفض.

امتحانات المراسلة بالجزائر

امتحانات المراسلة هي عبارة عن أربع امتحانات يتم أدائهم من قبل الطلاب المقيدة في الديوان الوطني، يجب العلم أنه لكل امتحان مستوى مختلف عن الامتحان الآخر ويتم أداء اختبارين في الصباح واختبارين في المساء، والجدير بالذكر أن النتيجة هي التي توضح إذا كان الطالب سوف ينتقل إلى مستوى جديد أو يبقى مقيد في نفس مستواه في العام الجديد.