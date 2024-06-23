بالرقم الامتحاني فقط ..رابط نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 ديالي والقادسية والرصافة وميسان عبر موقع نتائجنا

هناك تساؤلات مستمرة من الطلاب وأولياء الأمور حول رابط نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 الذي يمكنك من خلاله الكشف عن النتائج والإطلاع على الدرجات في كل المواد، نذكركم بأن امتحانات الثالث المتوسط تم انطلاقها الثلاثاء 21 مايو الماضي واستقرت فترة الامتحانات حسب الجدول الرسمي 16 يوم، وأنهى الطلاب الاختبارات بالكامل في عموم محافظات العراق يوم الأربعاء الموافق 5 من يونيو 2024،

ومن المقرر أن النتائج تظهر قريباً جداً خلال شهر يونيو الجاري وفقاً لما صرحت به وزارة التربية والتعليم الساعات الأخيرة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة مازالت تتفقد سير امتحانات السادس الاعدادي لعموم المحافظات تستعد للامتحانات المهنية وهذا ما يجعل هناك ضغط كبير على المديريات التعليمية، ترقبوا الفقرات التالية للإطلاع على رابط نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

ترفع كشوفات نتائج الثالث المتوسط pdf حسب القرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتي يمكن التعرف عليها الخطوات التالية:.

الدخول من المتصفح الرسمي كروم عبر موقع نتائجنا. حدد نتائج الثالث المتوسط الدور الاول. اختر من القائمة الموضحة أمامكم المحافظات. سجل البيانات المطلوبة. النقر على تحميل.

نتائج الثالث المتوسط ديالي والقادسية والرصافة و ميسان الدور الاول