“خراب بيوت مستعجل”.. زر واحد في ريموت التكييف هيوصل فاتورة الكهرباء لـ 1000 جنيه مرة واحدة

في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تزداد بشكل متواصل وملحوظ، فإن استهلاك أجهزة التكييف وكذلك التبريد في حالة زيادة مستمرة، نظرًا لوجود أجواء ملائمة وأكثر من رطوبة داخل المنازل، فضلاً عن أن البعض يُلاحظ إرتفاع كبير في فاتورة الكهرباء، مما أثارت غضب الكثير من المواطنين الذين لديهم مثل هذه الأجهزة.

زر مضاعفة فاتورة الكهرباء

البعض يُستخدم بعض العادات الخاطئة عند القيام بتشغيل التكييف خلال فصل الصيف، وهو الضغط على زر ” Fan” المتواجد بالريموت الخاص بالتكييف، مما يعمل على مضاعفة الفاتورة بشكل كبيرة خاصة أثناء فصل الصيف، مما يوجود هذا الزر على بعض أجهزة التحكم عن بُعد وهو ما يُستخدم في سرعة درجات التكييف والمروحة بشكل مفاجئ، حتى أنه كلما زاد سرعة المروحة ارتفع استهلاك الطاقة وزادت قيمة الفاتورة عند الضغط عليه مباشرة.

ترشيد استهلاك فاتورة الكهرباء

وفي حالة الرغبة بترشيد استهلاك فاتورة الكهرباء، فيمكنك العمل على ضبط وضعية الريش، عبر تحريكها بحيث يمكن وأن تحرك الهواء بشكل ملائم ومتناسق إلى كافة أنحاء الغرفة، والقيام بعمل تفعيل خاصية ” Auto” حتى تتمكن من ضبط سرعة المروحة بشكل تلقائي، مما تعمل هذه الخاصية بكامل طاقتها عند القيام بتشغيلها، وعليه يمكنك العمل على تقليل السرعة بشكل تدريجي، ووقتها ستتمكن من توفير استهلاك الطاقة، وجعل الفاتورة قيمتها أكثر ملائمة.