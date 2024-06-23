شاومينج بيغشش.. تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانوية عامة 2024 صفحات تيليجرام

يتساءل العديد من الطلاب عن حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانوية عامة 2024 لأن العد التنازلي على انطلاق امتحان المادة اللغة الأجنبية الثانية، لقد انطلقت بشكل رسمي امتحانات الثانوية العامة في المواد الغير مضافة قبل عيد الأضحى في اليوم العاشر واليوم الثاني عشر من يونيو 2024، وتم استئناف الامتحانات للمواد الأساسية صباح الأمس السبت الموافق 22 من يونيو 2024،

أكد الكثير من الطلاب على سهولة امتحان اللغة العربية لكن هناك هناك شكاوى كثيرة من الطلاب بأن الوقت كان غير كافي للحل وهذا ما تسبب في حزن الطلاب وخوفهم من النتائج لأنهم كانوا يستطيعون الحل لكن بسبب الوقت ضاعت عليهم إجابات بعض الأسئلة، وهذا ما يجعل الطلاب تلجأ للبحث على جوجل خلال هذه الفترة عن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانوية عامة 2024.

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانوية عامة 2024

كشف أكثر من مصدر من وزارة التربية والتعليم بأن لا صحة لما تقوم بعض الصفحات على فيس بوك وقنوات التليجرام حول تسريبات امتحانات الثانوية العامة، وأكبر دليل على ذلك أن هذه الصفحات قامت بنشر أخبار عن وجود تسريبات في امتحانات اللغة العربية وعند اطلاع الطلاب على ورق الامتحانات تأكد الجميع بأن الصور التي حصلوا عليها والتسريبات غير متطابقة نهائياً وأنهم لم يستفيدون منها بأي شئ بل مجرد ضياع للوقت والمجهود.

موعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

رسمياً يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023-2024 بعد الغد الثلاثاء الموافق 25 من يونيو 2024، وتصل المدة الزمنية للامتحانات ساعتين من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بنظام البابل شيت جزء موضوعي بنسبة 85% والجزء الثاني إختياري بنسبة 18، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الأمنية وتحذر التعليم الطلاب من استخدام أي أساليب الغش لعدم المساءلة القانونية.