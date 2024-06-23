كرتون القط والفار.. ثبت تردد قناة توم وجيري 2024 Best of Tom and Jerry وتابع أجمل الحلقات المدبلجة بالعربية

يتم الحرص على تحميل العديد من القنوات الخاصة بالأطفال على التلفاز، لكن يرغب الجميع في معرفة تردد قناة توم وجيري للبدء في تحميلها واستقبالها على التلفاز، حيث تعد تلك القناة هي أفضل وأشهر القنوات المتوفرة في الوقت الحالي، وذلك لقدرتها على تنوع المحتوى، والذي يعود بالنفع إلى الطفل، حيث يعمل على تعليمه الأرقام والحروف بالإضافة إلى الألوان وأسماء البلاد.

تردد قناة توم وجيري 2024

يتوفر تردد قناة توم وجيري على أقمار صناعية عديدة منها النايل سات وعرب سات، وجاء ذلك لتمكن القناة الجميع من تحميلها بكل يسر على التلفاز، وتتميز قناة توم وجيري بأنها تعمل طوال اليوم، وتعرض الكثير من البرامج الترفيهية والمسلسلات الكرتونية، بالإضافة إلى عدة أناشيد وأغاني يعشقها الأطفال دائما، وحتى يتم استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات، يجب معرفة التردد الخاص بها وهو كالآتي:

التردد: 11315.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

في حال أنك تفضل استقبال قناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات، يلزم منك معرفة التردد الخاص بها، والذي يتمثل في الآتي:

التردد: 11345.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصويب الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قناة توم وجيري على التلفاز

يمكن البدء في ضبط وتحميل قناه توم وجيري على التلفاز من خلال تنفيذ بعض الخطوات الهامة والتي تتمثل في الآتي: