خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الفني بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2024 للفصل الدراسي الثاني، بعد انتهاء امتحانات جميع الأقسام، في هذا السياق نقدم لكم فيما يلي رابط الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، بالإضافة إلى الخطوات التفصيلية للحصول عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 ستُعتمد وتُعلن رسمياً بعد الإنتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تُجرى بدقة وحرص لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل في الدرجات، وستكون النتائج متاحة للجميع فور اعتمادها، ويتطلع طلاب الدبلومات الفنية 2024 لمعرفة موعد إعلان النتائج، حيث وأكدت وزارة التربية والتعليم أن كل مديرية تعليمية ستعلن النتائج في التوقيت الذي تحدده، كما جرت العادة في السنوات الماضية، بعد ذلك سيتم تحميل النتائج إلكترونيًا، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم باستخدام رقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني.

رابط الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني.

بعد دخولك إلى البوابة، ستحتاج إلى تحديد الصف الدراسي الخاص بالدبلومات الفنية والفصل الدراسي الذي ترغب في الإستعلام عن نتيجته.

إدخال بياناتك الشخصية مثل الإسم وتاريخ الميلاد.

يجب إدخال رقم جلوس الطالب كما هو مسجل في المدرسة.

تحديد محافظة الإقامة حيث تدرس أو تسكن.

تدوين بيانات المدرسة التي تدرس بها الطالب.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر أو كلمة “استعلام” لطلب نتيجة الطالب.

بعد الضغط على كلمة الإستعلام، ستظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية بالتفصيل، بالإضافة إلى المجموع الكلي والنسبة المئوية.

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2024

يتم تحديد توزيع درجات الدبلومات الفنية لعام 2024 وفقاً للأنظمة المختلفة التي يتبعها كل برنامج دراسي: