مليــون مبــروك النجـاح.. رابط نتائج الطلاب في عمان 2024 كافة الفصول الدراسية برقم الجلوس home.moe.gov.om

يعد البحث عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها على محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك من قبل العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور داخل سلطنة عمان الذين يرغبون في معرفة نتائج الطلاب والتي من المقرر الاعلان عنها من قبل وزارة التربية العمانية خلال الفترة المقبلة، وقد كشفت وزارة التربية أن عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة ولم يتم الاعلان بشكل رسمي عن ظهور النتائج وأن عملية المراجعة تتم تحت قيادة لجنة خاصة وذلك لضمان حصول كل طالب على درجته الصحيحة بكل حيادية وعدالة.

نتائج الطلاب في عمان 2024

يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط البوابة التعليمية الخاص بوزارة التربية العمانية والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن كافة نتائج المراحل التعليمية داخل عمان وذلك من الصف الأول حتى الصف الحادي عشر وسوف نتعرف في ما يلي على خطوات استخراج النتائج:

الخطوة الأولى لابد من الدخول إلى موقع البوابة التعليمية.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الخطوة التالية لابد من الضغط على خيار خدمات الطالب من الخيارات المتاحة على الشاشة.

ثم الضغط على الاستعلام عن النتائج واختيار المرحلة والسنة الدراسية التي يدرس بها الطالب.

ثم اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب المستعلم وكتابة رقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح.

أخيرا لابد من الضغط على البحث عن النتيجة وسوف يتم عرضها على الشاشة فور ظهورها بشكل رسمي.

تحميل تطبيق ولي الأمر عمان

قامت وزارة التربية العمانية بالتسهيل على أولياء الامور للوصول بشكل سريع إلى كافة الخدمات التعليمية وذلك من خلال تطبيق ولي الامر والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب وكافة الأمور الذين يرغبون في الاستعلام عنها ويمكن تحميل التطبيق بشكل سهل وسريع من خلال متجر جوجل بلاي أو اب ستور وتثبيته على الهاتف لمعرفة نتائج الطلاب من خلاله، كما يمكن الاتصال بالبوابة التعليمية سلطنة عمان من خلال هذا الرقم 24255552 968 أو تقديم الاستفسارات على هذا الرابط [email protected].