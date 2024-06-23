Now نتائج الصف التاسع اليمن 2024 حسب الاسم

مازالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير في الوقت الحالي، حول نتائج الصف التاسع داخل دولة اليمن، حيث إنها تعتبر من أبرز المراحل الدراسية التي تضم عدد كبير من الطلاب في المحافظات اليمنية، لكي يتم الانتقال بها إلى مرحلة الثانوية، فضلاً عن أن الوزارة تستعد بكافة جهدها وبمختلف العاملين فيها، حتى يتم العمل على استخراج النتائج والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

عرض نتائج التاسع هاتفيًا

وفرت وزارة التربية والتعليم، إمكانية الإطلاع على نتائج الصف التاسع “المرحلة الإعدادية”، عبر الرسائل النصية عبر رقم “161”، فضلاً عن أن ذلك يكون عبر إرسال رقم الجلوس إلى الوزارة، وعندها ستتمكن من معرفة النتائج والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، مما تُسهل الوزارة على الطلاب كافة الإجراءات الخاصة بعرض النتائج في هذه المرحلة الدراسية.

إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن

يمكنك القيام بالاستعلام عن نتائج الصف التاسع داخل دولة اليمن، بحيث تتمكن من الإطلاع على كافة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، وذلك بإدخال رقم الجلوس، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-