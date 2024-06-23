“بسرعة الحق اشتري” .. سعر الدولار اليوم الأحد 23 يونيو 2024 في البنوك المصرية المختلفة

كثير من الأشخاص يتساءلون عن سعر الدولار اليوم الاحد الثالث والعشرون من يونيو 2024، فمن المعروف أن الأخضر سعره يكون متفاوت وليس ثابت بمرور الوقت وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص سعره اليوم.

سعر الدولار اليوم

في الحقيقة ان سعر الدولار اليوم الاحد الثالث والعشرون من يونيو 2024 جاء مستقرا بصوره ملحوظه وذلك مقابل الجنيه المصري بأول يوم عمل لجميع البنوك عقب اجازه عيد الأضحى المبارك، وهذا عقب الارتفاع الأخير لسعر الدولار بالبنوك الثمانية قبل بدء الإجازة وقد جاء سعره في مختلف البنوك المصرية كما يلي:

البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار به حتى 47.66 جنيه للشراء، وكذلك سجل حوالي 47.76 جنيه للبيع.

كذلك في بنك مصر وصل سعر الدولار لحوالي 47.66 جنيه للشراء، وكذلك سجل حوالي 47.76 جنيه للبيع.

كما أن سعر الدولار في بنك القاهرة بلغ لحوالي 47.66 جنيه للشراء، كذلك أنه سجل حوالي 47.76 جنيه للبيع.

هذا بجانب أن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ لحوالي 47.66 جنيه للشراء، وكذلك سجل حوالي 47.76 جنيه للبيع.

كما أن سعر الدولار في بنك البركة بلغ لحوالي 47.65 جنيه للشراء، وكذلك حوالي 47.75 جنيه للبيع.

سعر الأخضر اليوم في البنوك المصرية

كما قلنا إن سعر الدولار اليوم شهد استقرار بشكل ملحوظ، فقد سجل الآتي في البنوك المختلفة: