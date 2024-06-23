برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن الدور الاول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن رابط نتائج التاسع اليمن الدور الاول 2024 عبر موقعها الرسمي، باستخدام رقم الجلوس فقط، وأوضحت الوزارة أن النتيجة ستظهر قريبًا لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، ستبدأ عملية المراجعة الدقيقة من قبل المعلمين، ثم يتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي، لتكون متاحة للجميع فورًا، جاء هذا الإعلان بعد فترة انتظار وصبر من الطلاب وأولياء أمورهم، منذ انتهاء الاختبارات قبل عدة أيام.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن الدور الاول 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن الدور الاول 2024:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك انتقل إلى قسم نتائج الامتحانات.

ثم اختر نتائج الصف التاسع الأساسي.

بعد ذلك أدخل رقم الجلوس.

ثم اضغط على أيقونة البحث.

نتائج التاسع اليمن دور اول 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم عدة طرق للحصول على نتائج الشهادة الإعدادية للطلاب، بالإضافة إلى رابط نتائج التاسع اليمن 2024، وفرت خدمة استقبال الرسائل النصية SMS لجميع الطلاب، عند الاشتراك في هذه الخدمة، سيتلقى الطالب رسالة تحتوي على نتيجته في جميع المواد بالإضافة إلى المجموع الكلي، تأتي هذه الخطوة لتخفيف الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج، نظرًا للإقبال الشديد من الطلاب لاستعلام نتائجهم واستخراجها، مما أدى إلى تعطل الموقع في الوقت الحالي بسبب الازدحام الشديد.