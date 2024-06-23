استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 وضحك طفلك طول اليوم بإشارة قوية

قناة طيور الجنة من أكثر القنوات التي زاد البحث عليها في الفترة الأخيرة عبر تقديمها للعديد من المحتوى المميز سواء كانت أفلام ومسلسلات كرتونية، وكذلك البرامج الطفولية الأكثر تميزًا، نظرًا لأن القناة تقدم هذا المحتوى لجميع دول العالم العربي، مما اشتهرت بشعبية كبيرة، وعليه يمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

أما عن المعلومات التي يمكنك العمل على اتباعها لكي تستقبل قناة طيور الجنة أطفال الجديد، وفقًا للأتي:-

أن يتم استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11315.

في حين أن معامل الترميز قناة طيور الجنة يكون 27500.

استقطاب قناة طيور الجنة أطفال فهو عمودي.

كما أن معامل تصحيح الخطأ للقناة ذاتها يكون ¾.

تردد قناة طيور الجنة أطفال على العرب سات

ولكي تقوم بتنزيل التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة أطفال، حتى يسهل مشاهدة العديد من المحتوى الطفولي والكرتوني، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

فضلاً عن تردد قناة طيور الجنة فهو 11310.

حتى يتم العمل على استقطاب قناة طيور الجنة يكون عمودي.

كما أن معامل الترميز للقناة يكون 27500.

نبذة عن قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة، الكثير من المحتوى الأكثر من مميز مثل الأناشيد والبرامج الترفيهية والمسلسلات الكرتونية الرائعة، مما حققت نجاحًا كبيرًا في العديد من الدول العربية، مما لاقت اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.