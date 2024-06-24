هاتف Realme GT 6 يطرح في الأسواق العالمية بمعالج Snapdragon 8s Gen 3

صرحت شركة ريلمي عن إطلاقها لهاتف ريلمي جي تي 6، في الأسواق العالمية بمعالج سناب دراجون 8s الجيل الثالث، والذي يتميز بمواصفاته التقنية العالية، مثل سعة البطارية الكبيرة، وشاشة نوعها أموليد بحجم 6.78 inches، وسعره المتناسب مع كل المميزات التي يتمتع بها، لذا ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل، سنوضح لكم كافة مميزاته الأخرى، لنساعدكم في اتخاذ قرار الشراء.

مواصفات هاتف Realme GT 6

نوع الشاشة وحجمها أموليد بحجم 6.78 inches سطوع الشاشة 6000 شمعة عرض الشاشة 1264*2780 pixels معدل التحديث 120 هرتز طبقة حماية الشاشة Gorilla Glass Victus 2

الذاكرة والذكاء الاصطناعي

يصل حجم الذاكرة العشوائية إلى 12/16 GB RAM، وكارت شاشة أدرينو 715، بالإضافة إلى تزويد شركة ريلمي الموبايل بتقنية الذكاء الاصطناعي على منصة “NextAI”، والتي تدعم تسجيل الفيديو بخاصية الرؤية الليلة التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي.

كما تضم ميزات الـ”Smart Removal”، والتي صممت لإزالة أي تشوهات في الصور، أما ميزة “AI Smart Loop” فهي تعمل على اقتراح التطبيقات حسب محتوى الشاشة، أو الإجراءات التي يتخذها المستخدم.

البطارية والمستشعر

يقدم موبايل ريلمي جي تي 6 بطارية بسعة كبيرة تبلغ 5500 مللي أمبير، بالإضافة أيضًا إلى تقنية الشحن السريع الذي يبلغ 120 وات، كما يستمر عمر شحن البطارية حتى نسبة 80% بعد 1600 دورة شحن.

أما بالنسبة لإعدادات الكاميرا فإن الموبايل يأتي بثلاث مستشعرات: