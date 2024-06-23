الأخضر طااير في العالي .. سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البنوك والصرافة

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي حيث أن الدولار الأمريكي من العملات التي حازت على اهتمام كبير من قبل جميع المواطنين في الآونة الأخيرة وذلك لأنه العملة الوحيدة التي تتحكم في الاقتصاد العالمي، كما أنه بناء على سعر الدولار يتم تحديد سعر السلع الأخرى أيضا، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

100 دولار مقابل الدينار العراقي

سوف نوضح لكم فيما هو آت سعر الدولار مقابل الدينار العراقي:

جاء سعر الدولار مقابل الدينار هو 1.312.66 دينار.

بينما سعر خمسة دولار هو 6.563.31 دينار.

سعر عشرة دولار أمريكي هو 13.126.61 دينار عراقي.

سجل سعر خمسة عشر دولار أمريكي هو 19.689.92 دينار عراقي.

سعر خمسون دولار أمريكي هو 65.633.07 دينار عراقي.

سعر مائة دولار أمريكي هو 131.266.13 دينار عراقي.

سجل 250 دولار أمريكي مقابل الدينار 328.165.33 دينار.

500 دولار أمريكي يساوي 656.330.65 دينار عراقي.

ألف دولار أمريكي يساوي 1.312.661.30 دينار عراقي.

بلغ سعر 2500 دولار أمريكي مقابل الدينار هو 3.281.653.25 دينار.

سعر عشر آلاف دولار أمريكي هو 13.126.613.00 دينار عراقي.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار الأمريكي بيع داخل السوق السوداء 48.28 جنيه، بينما سجل للشراء 48.82 جنيه، وجاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر 5 دولار أمريكي هو 244.1 جنيه مصري.

وصل سعر 10 دولار 488.2 جنيه.

خمسون دولار يساوي 2.441 جنيه.

مائة دولار أمريكي يساوي 4.882 جنيه.

250 دولار أمريكي يساوي 12.205 جنيه.

500 دولار أمريكي يساوي 24.410 جنيه.

ألف دولار أمريكي يساوي 48.820 جنيه.

ما هو سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي؟

سجل سعر الدولار داخل البنك ليكون 47.779 جنيه للشراء، بينما سجل للبيع 47.639 جنيه مصري.