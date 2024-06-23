“لينك ca.iq” اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 شاملة محافظات العراق

يرغب الكثير من المواطنين في دولة العراق، من الإستعلام عن اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة داخل كافة محافظات العراق، فضلاً عن أن هذه الخدمة تسهل على الأشخاص في إمكانية تعديل بياناتهم الشخصية وكذلك الإنتقال من محافظة إلى أخرى، مما تهدف وزارة الداخلية للتسهيل على المواطنين في إنهاء هذه الإجراءات بشكل إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

رابط اسماء نقل النفوس بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء نقل النفوس داخل محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع بوابة المواطن الحكومية عبر الإنترنت.

ليتم اختيار الخدمة التي ترغب فيها عبر البوابة.

مع اختيار الوجبة التي عليها الدور مع تحديد المحافظة المقيم بها.

ليتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالمواطن في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “تنزيل”.

ليتم عرض جميع كشوفات نقل النفوس الوجبات الجديدة.

ما هي شروط القبول في نقل النفوس؟

حددت وزارة الداخلية، بعض الشروط الهامة لكي يتم القبول في نقل النفوس داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-