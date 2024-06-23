استعلم من هنا.. كيفية استخراج نتائج الصف التاسع بالاسم اليمن 2024 عبر وزارة التربية وموقع الإدارة العامة yemenexam

من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن تعلن وزارة التربية والتعليم اليمنية عن نتائج الصف التاسع بالاسم اليمن 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، وكانت الاختبارات في جميع المواد الدراسية قد انتهت لجميع الطلاب خلال الشهر الماضي، وتستمر الآن عملية التصحيح التي كانت قد تعطلت خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ونجد أن طلاب الصف التاسع في اليمن يعيشون في حالة من الخوف والترقب بسبب تأخر ظهور النتائج، وهو الذي يجعلهم يزدادون قلقا مع مرور الوقت، ولمزيد من التفاصيل في هذا المقال التالي.

رابط نتائج الصف التاسع بالاسم اليمن 2024

يستطيع طلاب الصف التاسع، عند ظهور نتائج الصف التاسع بالاسم اليمن 2024،أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، أو عبر موقع yemen exam الإدارة العامة للاختبارات، ولقد تم وضع رقم هاتف يمكن لمن ليس لديه الإنترنت الاستعلام عن النتائج عن طريقه، وهو رقم 161، وذلك من خلال إرسال رسالة إلي الرقم تحمل رقم جلوس الطالب، وعن إعلان النتيجة سوف يتم إرسال النتيجة كاملة في رسالة نصية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بالأسم اليمن 2024

يتم التساؤل عن طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بالأسم اليمن 2024 من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات حيث تكون عبر اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات من هنا.

ثم اختيار تبويب “النتائج”

ثم اختيار اختيار “التاسع”.

قم باختيار العام الدراسي 2023/2024.

ثم تقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك.

ثم انقر على خيار البحث عن النتيجة.

سوف تظهر النتائج الخاصة بك بشكل كامل.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن صنعاء 2024

تستطيع الآن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بالاسم اليمن الدور الأول وبرقم الجلوس 2024 عن طريق الخطوات الآتية: