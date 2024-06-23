لولو يا لولو في نونو يا أطفال..ثبت تردد قناة وناسة كيدز Wanasah وفرحي وأسعدي أطفالك اليوم

قناة وناسة كيدز Wanasah TV من القنوات الفضائية التي تقدم عدد كبير من الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجاب الأطفال العربية وأصبحت القناة لها قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بالكامل كما تقدم على مدار اليوم أغاني لولو الشيقة والممتعة للطفل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية المجانية سواء على القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها قناة وناسة كيدز Wanasah TV 2024.

حدث الآن تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV

أصبحت قناة وناسة كيدز تقدم أحلى الأغاني التي يحبها الأطفال لذلك يرغب العديد من الأسر والعائلات العربية تنزيل تردد قناة وناسة كيدز لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد المقدمة على مدار اليوم كما يلي بكل التفاصيل:

تردد القناة الفضائية: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

ضبط الآن تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما الجودة للقناة الفضائية: SD.

تثبيت قناة وناسة على جهازك 2024